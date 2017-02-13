С. Фуркад: расстроен, но принимаю решение тренерского штаба сборной Франции

Французский биатлонистпрокомментировал решение тренерского штаба сборной Франции исключить его из состава команды на оставшиеся гонки чемпионата мира — 2017 в Хохфильцене.«8-4-4-6-2-6-4-10. Нет, это не выигрышные номера в лотерее. Это места, которые я занимал в индивидуальных гонках на каждом чемпионате мира, где я участвовал с 2007 года. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончится и это, вне зависимости от моего желания, в эту среду. После того как я занял в спринте 85-е место, тренеры логично решили дать шанс другому спортсмену. Конечно, я расстроен, что не смогу продолжить успешную серию выступлений в индивидуальных гонках, но я принимаю это решение. Надеюсь, у молодого Фабьена Клода начнётся своя успешная серия на чемпионатах мира», — написал Фуркад на своей странице в «фейсбуке».