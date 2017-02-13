М. Фуркад: в возрасте Бьорндалена я буду выращивать помидоры и пить вино

Французский биатлонистпрокомментировал достижение норвежца, который в возрасте 43 лет завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене (Австрия).«В 43 года я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино. Биатлоном заниматься я не буду определённо», — приводит слова Фуркада VG.Для Бьорндалена эта медаль стала уже 45-й на мировых первенствах за всё время выступления. Сам Фуркад недавно установил рекорд по количеству золотых медалей, выигранных подряд на главных стартах — чемпионатах мира и Олимпийских играх, — завоевав награду высшей пробы в той же гонке преследования.