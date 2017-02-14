Т. Бё: дочь Бьорндалена должна закончить с биатлоном раньше, чем моя начнёт

Норвежский биатлонистпрокомментировал достижение своего соотечественника, который в возрасте 43 лет завоевал 45-ю медаль на чемпионатах мира.«Это причина, по которой я пока не обзавожусь детьми. Дочка Бьорндалена и Домрачевой должна закончить с биатлоном раньше, чем моя начнёт. Что же касается достижения Уле, то мне кажется, что я уже сказал о нём всё, что только мог, использовав все возможные прилагательные. Он абсолютно великолепен. Легенда с большой буквы «Л». Сложно понять, насколько его достижение грандиозно, потому что оно уже воспринимается как должное. Я осознаю, насколько сложно выступать из года в год, а он делает это уже 25 лет. Это полное безумие», — приводит слова Бё VG.