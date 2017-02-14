Й. Бё пофлиртовал с Коукаловой на пресс-конференции в Хохфильцене

Норвежец Йоханнес Бё и чешка Габриэла Коукалова в преддверии Дня всех влюблённых устроили шуточный флирт на пресс-конференции в Хохфильцене, где продолжается чемпионат мира по биатлону. У Бё-младшего спросили, что он собирается делать 14 февраля.
«Всё, что мне нужно, — находиться здесь. Это может быть идеальным свиданием в День всех влюблённых», — сказал Йоханнес, приобняв Габриэлу.
«Думаю, это невозможно, потому что мой муж находится здесь. Нужно подождать пару дней», — поддержала шутку Коукалова.
После пресс-конференции Йоханнес продолжил шутить на данную тему. Он подчеркнул, что решил разведать обстановку для своего брата Тарьея.
«Это был тест, чтобы прояснить обстановку. У Тарьея сейчас нет девушки, так что меня послали проверить, кто из девушек свободен.
Что касается меня, то для меня существует лишь одна девушка. Её зовут Хедда, и она, к сожалению, не смогла приехать сюда, чтобы поболеть за меня», — приводит слова Бё-младшего Dagbladet.
Видео с пресс-конференции с участием Бё и Коукаловой можно посмотреть здесь.