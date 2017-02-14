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175 лет назад 2016
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Й. Бё пофлиртовал с Коукаловой на пресс-конференции в Хохфильцене

14 февраля 2017, вторник. 01:29. Другие
Норвежец Йоханнес Бё и чешка Габриэла Коукалова в преддверии Дня всех влюблённых устроили шуточный флирт на пресс-конференции в Хохфильцене, где продолжается чемпионат мира по биатлону. У Бё-младшего спросили, что он собирается делать 14 февраля.

«Всё, что мне нужно, — находиться здесь. Это может быть идеальным свиданием в День всех влюблённых», — сказал Йоханнес, приобняв Габриэлу.

«Думаю, это невозможно, потому что мой муж находится здесь. Нужно подождать пару дней», — поддержала шутку Коукалова.

После пресс-конференции Йоханнес продолжил шутить на данную тему. Он подчеркнул, что решил разведать обстановку для своего брата Тарьея.

«Это был тест, чтобы прояснить обстановку. У Тарьея сейчас нет девушки, так что меня послали проверить, кто из девушек свободен.

Что касается меня, то для меня существует лишь одна девушка. Её зовут Хедда, и она, к сожалению, не смогла приехать сюда, чтобы поболеть за меня», — приводит слова Бё-младшего Dagbladet.

Видео с пресс-конференции с участием Бё и Коукаловой можно посмотреть здесь.
Источник: Dagbladet Сообщить об ошибке
Теги
Габриэла Коукалова Йоханнес Бё Тарьей Бё Чемпионат мира по биатлону 2017
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