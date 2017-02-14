Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гурьев: четвёртое место — абсолютно не уровень Шипулина

14 февраля 2017, вторник. 10:54. Другие
Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлону Леонид Гурьев оценил выступление россиян в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Ирина Старых и Антон Шипулин заняли четвёртое место).

«Ира Старых была четвёртой в гонке преследования, причём на последней петле она показала, что на трассе можно биться. Ей просто надо самой почувствовать, что она может составить конкуренцию лидерам. На финише Ира сумела опередить Кайсу Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Боролась, не проиграла и показала, что сейчас готова не хуже них. Ей нужно прочувствовать ритм гонок такого уровня — она не участвовала в них три года. Сейчас получилось так, что ей стало известно о поездке в Хохфильцен незадолго до соревнований. Позвонили во время тренировки и сказали: «Собирайся, поедешь на чемпионат мира». Она сначала даже подумала, что это шутка. Поэтому нужно время, чтобы окончательно войти в ритм больших соревнований — тогда мы увидим прежнюю Иру Старых.

Думаю, Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке, если сработает так же, как в гонке преследования. У нас есть люди на масс-старт и эстафету, имеется взаимозаменяемость. Но бежать всю программу очень тяжело, поэтому пока я не знаю, кто побежит в эстафете. Вопрос в том, кто дотянет, физически «доживёт» до последних дней чемпионата мира. Сейчас наши спортсмены уже должны адаптироваться к местному климату. Ира говорила, что на спринте было очень тяжело. Сначала жили в Риднау, на высоте 1,4 тыс. м, а потом переехали на высоту 700-800 м — получился достаточно серьёзный перепад. В итоге мы провалили спринт, но в гонке преследования организму уже было полегче, и стрельба у Старых получилась неплохо — ни одного промаха на четырёх рубежах. И ход был неплохой, раз лидеру Ира проиграла всего 25 секунд.

Четвёртое место — абсолютно не уровень Шипулина. После такого проигрыша в спринте отыгрывать на пасьюте минуту с лишним отставания тяжело. Впереди тоже бегут люди, умеющие стрелять и кататься на лыжах. Тем и обиднее четвёртое место — первое среди проигравших. Ведь мы, разумеется, нацелены на медали. Что же касается конфликта с Фуркадом, то Антон — лидер, капитан. Он волнуется за команду. Когда твоего партнёра толкают на трассе, капитан обязан вступиться. Но сейчас они с Фуркадом разрешили эту ситуацию, и не надо её раздувать. У биатлонистов нервы всегда на пределе — случаются срывы. Антон с Мартеном в итоге обнялись, пожали друг другу руки и забыли обо всём. Теперь надо готовиться к индивидуальной гонке. В Антерсельве Шипулин её выигрывал, поэтому нельзя исключать, что и сейчас он повторит свой успех», — цитируют Гурьева «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Ирина Старых Кайса Мякяряйнен Леонид Гурьев Мари Дорен-Абер Мартен Фуркад Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Другие
14 февраля 2017, вторник
10:54 Гурьев: четвёртое место — абсолютно не уровень Шипулина
10:43 С. Экхофф: пока вопрос с составом женской сборной Норвегии на эстафету открыт
09:57 Логинов: друзья присылали высказывания обо мне из Интернета, но я не реагировал
09:26 Российские бадминтонисты поздравляют с Днём влюблённых сонетами Шекспира
09:12 Хомашко стал 12-м на турнире по конкуру в Розендале
09:07 Тарбаев: в составе МФК «Спартак» понравились Филатов и Саносян
01:29 Й. Бё пофлиртовал с Коукаловой на пресс-конференции в Хохфильцене
01:17 Т. Бё: дочь Бьорндалена должна закончить с биатлоном раньше, чем моя начнёт
00:54 Загитова и Гуменник лидируют после короткой программы в Эрзуруме
00:18 Ковальчик: Логинов и Старых понесли наказание и вернулись в спорт по правилам
13 февраля 2017, понедельник
23:28 М. Фуркад: в возрасте Бьорндалена я буду выращивать помидоры и пить вино
22:58 Загорски и Гурейро лидируют после короткого танца в финале Кубка России
22:17 Шемпп: в 43 я года я точно не буду в биатлоне, как это делает Бьорндален
22:16 Россиянка Боднарук вышла в 1/16 финала ЧМ по шахматам, выиграв в «армагеддоне»
21:27 С. Фуркад: расстроен, но принимаю решение тренерского штаба сборной Франции
20:44 С. Фуркад завершил выступление на ЧМ-2017
20:40 Российский этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе отменён
20:18 ВФЛА: Кокорин – единственный, кто вернул медаль на данный момент
19:37 МПК не видит оснований для восстановления членства ПКР
19:06 Ильвес выиграл этап Континентального кубка по лыжному двоеборью в Австрии
18:55 Шоумен Галустян стал послом III зимних Всемирных военных игр
18:25 Летающий лыжник Хоффман выиграл 2-й старт Континентального кубка в Германии
17:47 Экономическая эффективность ОИ-2018 оценивается в 56,6 млрд долларов США
17:33 Путин наградил Тарасову орденом «За заслуги перед Отечеством»
16:59 Россияне выиграли 8 медалей в первый день юношеского олимпийского фестиваля
16:42 Михайлов: ФФР будет работать над получением гражданства РФ Бауэром
16:30 Горнолыжник Эрни выиграл золото чемпионата мира в альпийской комбинации
16:21 Производитель спортивного инвентаря расторг контракт с Йохауг
16:16 Губерниев: планирую и дальше поддерживать вас, любимые и замечательные тренеры
16:03 Й. Бё: Тарьей близок к возвращению на свой высокий уровень
16:00 Коукалова: немного боюсь индивидуальную гонку на чемпионате мира
15:58 Ландертингер: в своей лучшей гонке я могу бороться за медали чемпионата мира
15:54 Мякяряйнен: в прошлом году я была слишком сконцентрирована на биатлоне
15:50 Дальмайер: в горах цена ошибки гораздо выше, чем в биатлоне
15:45 Шипулин: надеюсь, удача на ЧМ улыбнётся мне так же, как иногда на рыбалке
15:36 Шипулин: не могу успокоить болельщиков, сказав, что это не последний мой ЧМ
15:11 Драчёв: кому нужны эти чехи, кому нужно что-то подсыпать? Это же смешно!
14:50 Хованцев: чехи с обвинениями в адрес России перегнули палку
13:51 Свендсен выступит в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене
13:38 Губерниев: чехи, кажется, белены объелись. Смешные пакости неудачливых людей
13:38 Васильев: у чехов сейчас всё, что плохо, – это значит русские
12:53 Резцова: при Кравцове в хорошую сторону ничего не поменялось
12:06 Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла
11:45 Тарасов: Фуркад поступил некрасиво, но мы сами нагнетаем обстановку
11:07 Меркушина: на пристрелке я даже стреляла в край щита. Это был тихий ужас
Все новости RSS
Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?
Мужская, без вариантов
1375 (75%)
Неожиданно, но женская
30 (2%)
У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград
93 (5%)
Одну на двоих - в смешанной эстафете
147 (8%)
Не будет у России никаких медалей
197 (11%)
Проголосовало: 1842
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+