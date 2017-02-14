Гурьев: четвёртое место — абсолютно не уровень Шипулина

Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлону Леонид Гурьев оценил выступление россиян в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Ирина Старых и Антон Шипулин заняли четвёртое место).
«Ира Старых была четвёртой в гонке преследования, причём на последней петле она показала, что на трассе можно биться. Ей просто надо самой почувствовать, что она может составить конкуренцию лидерам. На финише Ира сумела опередить Кайсу Мякяряйнен, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер. Боролась, не проиграла и показала, что сейчас готова не хуже них. Ей нужно прочувствовать ритм гонок такого уровня — она не участвовала в них три года. Сейчас получилось так, что ей стало известно о поездке в Хохфильцен незадолго до соревнований. Позвонили во время тренировки и сказали: «Собирайся, поедешь на чемпионат мира». Она сначала даже подумала, что это шутка. Поэтому нужно время, чтобы окончательно войти в ритм больших соревнований — тогда мы увидим прежнюю Иру Старых.
Думаю, Старых способна бороться за медали в индивидуальной гонке, если сработает так же, как в гонке преследования. У нас есть люди на масс-старт и эстафету, имеется взаимозаменяемость. Но бежать всю программу очень тяжело, поэтому пока я не знаю, кто побежит в эстафете. Вопрос в том, кто дотянет, физически «доживёт» до последних дней чемпионата мира. Сейчас наши спортсмены уже должны адаптироваться к местному климату. Ира говорила, что на спринте было очень тяжело. Сначала жили в Риднау, на высоте 1,4 тыс. м, а потом переехали на высоту 700-800 м — получился достаточно серьёзный перепад. В итоге мы провалили спринт, но в гонке преследования организму уже было полегче, и стрельба у Старых получилась неплохо — ни одного промаха на четырёх рубежах. И ход был неплохой, раз лидеру Ира проиграла всего 25 секунд.
Четвёртое место — абсолютно не уровень Шипулина. После такого проигрыша в спринте отыгрывать на пасьюте минуту с лишним отставания тяжело. Впереди тоже бегут люди, умеющие стрелять и кататься на лыжах. Тем и обиднее четвёртое место — первое среди проигравших. Ведь мы, разумеется, нацелены на медали. Что же касается конфликта с Фуркадом, то Антон — лидер, капитан. Он волнуется за команду. Когда твоего партнёра толкают на трассе, капитан обязан вступиться. Но сейчас они с Фуркадом разрешили эту ситуацию, и не надо её раздувать. У биатлонистов нервы всегда на пределе — случаются срывы. Антон с Мартеном в итоге обнялись, пожали друг другу руки и забыли обо всём. Теперь надо готовиться к индивидуальной гонке. В Антерсельве Шипулин её выигрывал, поэтому нельзя исключать, что и сейчас он повторит свой успех», — цитируют Гурьева «Известия».