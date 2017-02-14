Алябьев: за медали Слепцовой бороться будет трудно, но терять ей сейчас нечего

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонуподелился ожиданиями от выступления россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Участие в гонке, которая состоится 15 февраля, примут«В выступлениях наших девушек наметился сдвиг в положительную сторону. Они начинают потихонечку возвращать позиции, которые были у нас в предыдущие годы. Очень хороша Ирина Старых, и она наверняка будет прогрессировать. У неё был трудный период дисквалификации, а сейчас она по-хорошему, агрессивно-спортивно настроена на высокий результат. Она будет к нему стремиться, и я верю в Ирину, в то, что она докажет свою силу и выступит хорошо. Конечно, хотелось бы не только места в шестёрке, но и медали.Татьяна Акимова тоже может бороться за награды, но всё-таки по скорости хода она уступает Ирине. Девушки постепенно прогрессируют, а это самое главное. Важно, чтобы они поверили в себя и могли бороться с лучшими спортсменками мира. И хочу пожелать всем везения.У Светы второе или третье рождение, и она становится мудрее. С возрастом бежать, конечно, сложнее, но у неё в этом году появился кураж. Пока она ходом проигрывает ведущим спортсменкам мира, поэтому надежды связаны со стрельбой. Она может собраться и хорошо отстрелять. За медали ей бороться будет трудно, но терять ей сейчас нечего, и поэтому надо идти ва-банк», — цитирует Алябьева «Р-Спорт».