Шипулин: читая доклад Макларена, чувствовал, будто смотрю фантастический фильм

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих отношениях с французом Мартеном Фуркадом после конфликта на чемпионате мира в Хохфильцене и признался, что был поражён докладом независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.
«У нас с Фуркадом были проблемы, но теперь всё позади. Мы знаем точки зрения друг друга. Я даже в некоторой степени рад тому, что произошло. Это позволило нам разъяснить наши позиции.
Когда я читал доклад Макларена, то у меня было чувство, что смотрю фантастический фильм. Для того чтобы применять санкции, нужны доказательства, а их нет. Надеюсь, дальнейшее расследование будет честным", — цитирует Шипулина L’Equipe.