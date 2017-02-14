Зиннуров предложил создать объединённую лигу РФ и Грузии по водному поло

Двукратный призёр Олимпийских игр, вице-президент Федерации водного поло Татарстанасказал, что в российском и грузинском водном поло назрел кризис, для преодоления которого нужно создать объединённую лигу.«Сегодня и в российском, и в грузинском водном поло наблюдается кризис. Преодолевать его мы должны вместе – как клубы, так и сборная. Возможно, было бы хорошим решением создать объединённую лигу, участие в которой могли бы принимать и мы, и грузинские клубы, и команды других стран. Так игроки будут набираться опыта и привыкать соревноваться в разных условиях. Думаю, национальная Федерация водного поло приложит для этого все усилия, а мы ей в этом поможем. Вместе мы сможем вывести нашу сборную на мировой уровень», – цитирует Зиннурова «Татар-информ».