Ишмуратова: Логинов после передачи эстафеты должен был уйти и освободить коридор

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлонупрокомментировала конфликтную ситуацию, которая возникла в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене. Перед четвёртым этапом россиянин, передавший эстафету, упал после контакта с французом. Кроме того, на финише Мартен закрыл коридор перед, не нарушив при этом правил. На церемонии награждения россияне, ставшие третьими, не пожали руку Фуркаду, и он демонстративно ушёл. Позднее Шипулин и Фуркад обменялись рукопожатием.«Это позор! Такого, чтобы спортсмены отказывались поздравить друг друга на пьедестале, ещё не было. Да, со стороны Фуркада шёл некий негатив. Но я внимательно посмотрела запись момента, когда Логинов передавал эстафету. Зона передачи эстафеты не такая широкая. В этот момент там оказались представители трёх команд. Логинов после передачи эстафеты должен был уйти и освободить коридор.Если бы он вовремя это сделал, Фуркад бы его не задел. А так ему деваться было некуда – сзади человек шёл, и к тому же Фуркад хотел встать за Антоном Шипулиным. Начал набирать ход и задел Логинова. А если бы он споткнулся об Логинова или лыжу сломал? Логинов только закончил этап, а Фуркад только на него уходил. Не стал бы человек так рисковать выступлением всей команды.Было бы нарушение со стороны Фуркада, наверное, наши тренеры подали бы протест. Но ведь никакого разбирательства не было. Значит, и нарушения не было. Получается, и повода не поздравлять Фуркада с медалью не было. И эта ситуация пользы не принесла никому – ни французам, ни россиянам. Слава богу, примирение состоялось. Мне кажется, Антону после этого стало легче. Он даже улыбнулся, напряжение спало», – цитирует Ишмуратову «Советский спорт».