Подчуфарова: возможно, пропустить сезон было бы логичным шагом

Российская биатлонисткапризналась, что продолжает испытывать трудности после прошлогоднего спада физической формы, связанного с перетренированностью. На чемпионате мира в Хохфильцене она в составе сборной России завоевала бронзу в смешанной эстафете.«Анализируя причины перетренированности, сейчас можно сказать, что к этому всё шло на протяжении последних двух лет. Возможно, пропустить сезон было бы логичным шагом, но на эту тему сейчас можно долго рассуждать. Спортивная карьера очень коротка. Возможно, не пропускать сезон было ошибкой, возможно, и нет, ведь тренировочный год всё равно пропускать было нельзя. Очень тесно сотрудничаем с нашим тренером, мы много общались и разговаривали, есть чёткое понимание, в каком направлении двигаться.Почему россиянки уступают по скорости лидерам мирового биатлона? Мы тоже периодически задаёмся этим вопросом. Причём видно, что с такими проблемами сталкивается не только женский биатлон, но и женские лыжные гонки. Возможно, мы проигрываем в методике, поскольку у иностранцев изменилось направление в подготовке. Если же говорить про меня, то до того момента, пока в прошлом сезоне я не попала в функциональную яму, из которой толком не вышла, три года подряд мне удавалось потихоньку прогрессировать. Тренеры всё время говорили, что у каждого фрукта своё время созревания. Можно раскрыться и в 30 лет. Мы работаем и хотим быть успешными в том деле, которым занимаемся», — цитирует Подчуфарову ТАСС.