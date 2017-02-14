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Французские горнолыжники выиграли командные соревнования на ЧМ в Санкт-Морице

14 февраля 2017, вторник. 17:08. Другие
Сборная Франции победила в командных соревнованиях в параллельном слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария). В финале Тесса Ворли, Алексис Пентюро, Аделина Бо и Матьё Февр опередили словаков по лучшему времени. В противостоянии за бронзу сборная Швеции оказалась сильнее швейцарцев — 3:1.

Сборная России в 1/8 финала уступила команде Франции. За российскую сборную в этом виде программы выступали Ксения Алопина, Павел Трихичев, Александра Прокопьева и Иван Кузнецов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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