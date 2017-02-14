Лара Гут перенесёт операцию и пропустит остаток сезона

Швейцарская горнолыжница, получившая разрыв передней крестообразной связки левого колена во время тренировочных спусков на чемпионате мира—2017 в Санкт-Морице, перенесёт операцию, сообщает AFP. Это стало известно по итогам тщательного медицинского обследования. Восстановление 25-летней спортсменки займёт несколько месяцев. Таким образом, она больше не выступит в текущем сезоне.В сезоне-2015/16 Лара стала победительницей Кубка мира в общем зачёте. В активе Гут бронза Олимпийских игр 2014 года в Сочи и три серебра чемпионатов мира. На первенстве планеты в Санкт-Морице одна из главных фавориток успела завоевать бронзу в супергиганте.