Бескон может пропустить индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону из-за простуды

Французская биатлонистка Анаис Бескон пропустила тренировку своей сборной из-за лёгкой простуды. Тренер женской команды Жюльен Робер сообщил, что её участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене находится под вопросом.
«Бескон входит в нашу заявку на индивидуальную гонку, но мы пока не знаем, выступит ли она в ней. Сейчас она отдыхает в отеле», — приводит слова Робера L'équipe.
Индивидуальная женская гонка на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене состоится 15 февраля и начнётся в 16:30 по мск. «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.