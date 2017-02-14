Клопп: для меня Бьорндален — один из лучших спортсменов в истории

Главный тренер дортмундской «Боруссии»признался в любви к биатлону и выразил восхищение достижением, в возрасте 43 лет завоевавшего бронзу на чемпионате мира в Хохфильцене.«Я никогда не был в Норвегии, но люблю зимние виды спорта. Особенно биатлон, но я никогда им сам не занимался. Хотя не совсем так. Один раз я пробовал. Я родом из Шварцвальда, а в Германии это регион зимних видов спорта. Для меня Бьорндален — один из лучших спортсменов в истории. То, что он до сих пор выступает, — это невероятно. Он же моего возраста, да? Сколько ему сейчас, 40 лет? 43? Почти как я. Я очень уважаю этих парней за то, что они делают. Восхищаюсь ими и смотрю биатлон, когда есть такая возможность», — приводит слова Клоппа TV2.