Мужская сборная России по водному поло победила Грузию в Мировой лиге

Мужская сборная России в третьем матче предварительного этапа Мировой лиги по водному поло победила в Казани команду Грузии со счётом 19:8. Подопечные Эркина Шагаева ранее одолели в гостях грузинских ватерполистов и проиграли дома Италии. 14 марта россияне на выезде сыграют с итальянцами.В основной этап соревнований выйдет только победитель группы С. В группах А и В выступают по четыре сборные.Россия — Грузия — 19:8 (4:2, 6:3, 3:1, 6:2).