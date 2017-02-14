Команда Моисеевой сравняла счёт в матче с командой Сидоровой за Суперкубок-2017

Команда(Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) во второй встрече Суперкубка-2017 в Новогорске победила команду(Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалёва) со счётом 11:9. Турнир является отборочным турниром к чемпионату мира по кёрлингу.Первый матч, также состоявшийся во вторник, 14 февраля, завершился в пользу команды Сидоровой со счётом 8:6.Путёвку на чемпионат мира в Пекине завоюет команда, одержавшая четыре победы. Мировое первенство пройдёт с 18 по 26 марта.