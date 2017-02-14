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Бьорндален может продолжить карьеру после ОИ-2018 в Пхёнчхане

14 февраля 2017, вторник. 21:37. Другие
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не исключил возможности того, что он продолжит карьеру и после Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане.

«Сейчас я сосредоточен на подготовке к Олимпийским играм—2018. В этом сезоне мои выступления направлены на то, чтобы выйти на пик формы в следующем году. На данный момент я не думаю дальше, чем ОИ-2018, но всё может быть», — приводит слова Бьорндалена Aftenposten.

43-летний Бьорндален завоевал недавно свою 45-ю медаль на чемпионатах мира, став обладателем бронзовой награды в гонке преследования на турнире в Хохфильцене.
Источник: Aftenposten Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Уле-Эйнар Бьорндален
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14 февраля 2017, вторник
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