Бьорндален может продолжить карьеру после ОИ-2018 в Пхёнчхане

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не исключил возможности того, что он продолжит карьеру и после Олимпийских игр—2018 в Пхёнчхане.
«Сейчас я сосредоточен на подготовке к Олимпийским играм—2018. В этом сезоне мои выступления направлены на то, чтобы выйти на пик формы в следующем году. На данный момент я не думаю дальше, чем ОИ-2018, но всё может быть», — приводит слова Бьорндалена Aftenposten.
43-летний Бьорндален завоевал недавно свою 45-ю медаль на чемпионатах мира, став обладателем бронзовой награды в гонке преследования на турнире в Хохфильцене.