Кристиансен: для Бьорндалена завершение карьеры кажется почти бессмысленным

Главный тренер сборной Норвегии по биатлонупрокомментировал нежеланиезавершать карьеру даже в 43 года.«Чтобы делать необходимую работу, возраст не важен. Важнее мотивация и желание делать всё, чтобы выступать на высочайшем уровне. Уле-Эйнара всё время спрашивают, почему он не уходит из спорта. А он в ответ спрашивает, почему он должен это делать. Ему очень нравится то, что он делает, так что завершение карьеры кажется почти бессмысленным», — приводит слова Кристиансена Aftenpost.