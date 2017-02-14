Кристиансен: для Бьорндалена завершение карьеры кажется почти бессмысленным

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен прокомментировал нежелание Уле-Эйнара Бьорндалена завершать карьеру даже в 43 года.
«Чтобы делать необходимую работу, возраст не важен. Важнее мотивация и желание делать всё, чтобы выступать на высочайшем уровне. Уле-Эйнара всё время спрашивают, почему он не уходит из спорта. А он в ответ спрашивает, почему он должен это делать. Ему очень нравится то, что он делает, так что завершение карьеры кажется почти бессмысленным», — приводит слова Кристиансена Aftenpost.