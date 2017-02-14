Томешова: русские биатлонисты стали жертвами системы

Бывшая чешская биатлонисткапрокомментировала угрозы в адрес спортсменов сборной Чехии, поступающие к ним в связи с призывами отстранить российских биатлонистов.«Я не могу произносить в прессе те слова, которые пишут чешским биатлонистам. Нас называют русофобами. Это сложная ситуация, потому что я считаю русских жертвами системы. Не могу точно сказать, как она работает, я не читала доклада Макларена.В России их спортсмены как боги, они как иконы, поэтому когда кто-то что-то говорит против них, то автоматически становится врагом. Я не верю русским спортсменам, потому что страна, чьи атлеты так часто попадаются на допинге, не заслуживает доверия», — приводит слова Томешовой Idnes.