Астахова и Рогонов выиграли короткую программу в финале КР в Саранске

Москвичивыиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске. Второе место заняли Алиса Ефимова и Александр Коровин. На третьей позиции располагаются Мария Чужанова и Денис Минцев.1. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Москва) — 71,02.2. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Москва) — 70,06.3. Мария Чужанова/Денис Минцев (Москва) — 59,14.