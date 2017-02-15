Трёхкратный олимпийский чемпион Хэкетт арестован из-за «проблем с психикой»

Трёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира 36-летний австралийский пловецбыл арестован в пригороде Голд-Коста Саутпорте, сообщает AFP. Полиция прибыла к дому спортсмена после сообщений о шуме. Грант был задержан после того, как его отец сообщил полиции о «проблемах сына с психикой». Подробности случившегося не сообщаются.Хэкетт, завершивший карьеру в 2008 году, возобновил выступления в 2014 году, чтобы выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но пройти отбор не сумел.Хэкетт — победитель Олимпийских игр в Сиднее и Афинах на дистанции 1500 м вольным стилем, а также обладатель золота в эстафете вольным стилем на играх в Сиднее.