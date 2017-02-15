Свендсен: надеюсь, меня не уберут из состава эстафеты. Этого боюсь больше всего

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, обладатель Кубка мира норвежский биатлонист, пропустивший гонку преследования на чемпионате мира в Хохфильцене, признался, что больше всего опасается за своё место в составе сборной Норвегии в эстафете. После спринта, который состоялся 11 февраля, Свендсен упал в обморок и смог подняться на ноги лишь через 10 минут. По мнению врача сборной, это могло произойти из-за падения давления у биатлониста во время гонки.«У нас будет отличная команда в эстафете. Надеюсь, меня не уберут из состава. Этого боюсь больше всего. После того что произошло в спринте, моя мама и девушка были очень испуганы. Они находились так далеко и ничем не могли помочь. Но врачи говорят, что никаких проблем со здоровьем у меня нет. Это самое важное», — цитирует Свендсена VG.