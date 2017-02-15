А. Эдер: когда имеешь дело с Домрачевой, надо быть готовым к чудесам

Тренерпризнался, что не верил в возможность завоевания медали белорусской биатлонисткойв гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Трёхкратная олимпийская чемпионка заняла второе место.«Считал это нереальным. Точнее, почти нереальным. Не было уверенности в стрельбе Дарьи, хотя на тренировках она была по-настоящему хороша. Но, когда имеешь дело с Домрачевой, надо быть готовым к тем чудесам, которые способны делать для болельщиков только по-настоящему великие спортсмены», — цитирует Эдера «Спортивная панорама».