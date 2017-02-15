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А. Эдер: когда имеешь дело с Домрачевой, надо быть готовым к чудесам

15 февраля 2017, среда. 11:18. Другие
Тренер Альфред Эдер признался, что не верил в возможность завоевания медали белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене. Трёхкратная олимпийская чемпионка заняла второе место.

«Считал это нереальным. Точнее, почти нереальным. Не было уверенности в стрельбе Дарьи, хотя на тренировках она была по-настоящему хороша. Но, когда имеешь дело с Домрачевой, надо быть готовым к тем чудесам, которые способны делать для болельщиков только по-настоящему великие спортсмены», — цитирует Эдера «Спортивная панорама».
Источник: Спортивная панорама Сообщить об ошибке
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Дарья Домрачева Чемпионат мира по биатлону 2017
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