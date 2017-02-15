Ферри: без допинга Россия станет биатлонной державой. Вам не нужно это дерьмо

Олимпийский чемпион, победитель и призёр чемпионатов мира по биатлону шведвыразил уверенность в том, что сборная России и без применения допинга может стать одной из ведущих биатлонных держав.«Нет ничего странного в том, что в России есть хорошие биатлонисты. В Тюмени на Кубке России, где я тоже выступал, стартовали 100 человек. Все они получают за это деньги и тренируются как черти. У нас в Швеции всего десяток профессионалов, и половина из них выступает здесь. Я думаю, что и без допинга Россия способна стать большой биатлонной державой. Вам просто не нужно это дерьмо. Вашим спортсменам нужно верить в себя, упорно тренироваться, кушать и хорошо спать. У вас достаточно снега, много денег на поддержку спорта.В России государство тратит больше денег на спорт, чем в Швеции, и наш премьер не шлёт спортсменам поздравления. В Швеции, чтобы стать большим спортсменом, надо рассчитывать на поддержку родителей, а не государства», — передаёт слова Ферри корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.Полное интервью с Бьорном Ферри выйдет на «Чемпионате» позже.