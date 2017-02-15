Столярова: скучала по могулу и решила вернуться, готовлюсь к чемпионату России

Лидер сборной России по могулу в 2006-2014 годах, многократный победитель и призёр этапов Кубка мирапрокомментировала своё возвращение к соревнованиям и завоевание серебряной медали на третьем этапе Кубка России. Столярова ушла из большого спорта после Олимпиады в Сочи в 2014 году.«У меня возникло желание вернуться в могул. Получается, что начала снова заниматься только в этом межсезонье. Ничего не было запланировано, всё получилось спонтанно. В начале этого сезона я даже не думала о возобновлении карьеры, не говоря уже о предсезонной подготовке летом. Видимо, просто соскучилась по могулу.В России сложная ситуация в могуле, ведь конкуренция небольшая. Особенно у девочек прироста спортсменов не наблюдается. Новых имён почти нет, в основном остались те же соперницы, которые были, когда я уходила.Сейчас я готовлюсь к чемпионату России. Хочется посмотреть свои силы на крупнейшем старте страны. Эти соревнования должны стать для меня показательными. Мне хочется вернуться на международную арену. Если мне удастся восстановить свою прежнюю форму к чемпионату, тогда будет потенциал к мировым соревнованиям», — сказала Столярова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.