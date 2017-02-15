Шипулин, Гараничев, Логинов и Волков выступят в индивидуальной гонке на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). На старт выйдут Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Алексей Волков, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Гонка состоится 16 февраля, начало — в 16:30 по московскому времени.
15 февраля на чемпионате мира пройдёт женская индивидуальная гонка.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований:
Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене