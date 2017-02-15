Шипулин, Гараничев, Логинов и Волков выступят в индивидуальной гонке на ЧМ

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на мужскую индивидуальную гонку в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). На старт выйдут, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.Гонка состоится 16 февраля, начало — в 16:30 по московскому времени.15 февраля на чемпионате мира пройдёт женская индивидуальная гонка.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этих соревнований: