Услугина: врачи очень долго не хотели давать мне допуск на соревнования

Российская биатлонистка, после завершения гонки преследования на чемпионате мира в Холфильцене покинувшая расположение сборной России и отправившаяся тренироваться в итальянское местечко Риднаун, рассказала о проблемах с сердцем, которые были у неё в прошлом, и о дальнейшем допуске к соревнованиям.«Врачи очень долго не хотели давать мне допуск на соревнования. Но сколько людей – столько и мнений. Другие врачи говорили, что это мелочи. Поехала в Москву на несколько дней, а осталась на три недели – врачи собирали консилиум. Отправили меня в Тюмени, а допуск дали через два с половиной месяца…Тюменские профессора говорили, что страшного ничего нет и продолжать карьеру можно. Но специалисты в Москве говорили обратное. Я приехала в столицу, а лечащий врач в тот день уволился. Меня начал наблюдать доктор, который в прошлом был спортсменом. Спросил, а почему меня так мучают, и дал добро!Были мысли о том, что пора уходить? Были. Даже Леонид Александрович Гурьев звонил и говорил, что на биатлоне жизнь не заканчивается. Но всё происходило так спонтанно, что смириться с этим было нелегко», — цитирует Услугину «Тюменская арена».