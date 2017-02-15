Биатлонистка Григорьева выиграла золото на олимпийском фестивале, Шевченко — 2-я

Российская биатлонистка Анна Григорьева завоевала золото в гонке преследования на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Эрзуруме (Турция). Её соотечественница Анастасия Шевченко заняла второе место. Тройку призёров замкнула француженка Камиль Бенед.
Биатлон. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Эрзурум.
Девушки. Гонка преследования
1. Анна Григорьева (Россия) – 24.45,8 (3).
2. Анастасия Шевченко (Россия) – +37,1 (4).
3. Камиль Бенед (Франция) – +1.36,0 (6)…
17. Дарья Сидорова (Россия) – +4.06,6 (9)…
20. Анастасия Батманова (Россия) – +4.30,5 (1).