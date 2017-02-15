В Тюмени состоялись всероссийские «Старты мечты»

В «Стартах мечты» соревновались участники программы «Лыжи мечты» от трёх с половиной лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения, и другими. Принципиальная особенность в том, что участники — люди с инвалидностью любой степени тяжести.
В этом году география «Стартов мечты» увеличилась вдвое: из 15 регионов России приехали дети и подростки с тяжёлыми диагнозами, чья жизнь в другое время зачастую ограничена четырьмя стенами собственной квартиры. Участники из Пермского края, Красноярска, Миасса, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Новосибирска, подмосковных Ивантеевки и Одинцово, Нефтеюганска и других городов стали настоящими звёздами соревнований, ощутили, что значит успех и победа.
Победители и призёры
Категория «Слайдер», младшие
1. Григорий Таянчин, 7 лет, Красноярск (инструктор Татьяна Ротаенко).
2. Гордей Константинов, 6 лет, Миасс (инструктор Владимир Мельнов).
3. Матвей Бабаев, 5 лет, Москва (инструктор Ольга Хидирова).
Категория «Слайдер», старшие
1. Анна Толмачёв, 15 лет, Новосибирск (инструктор Анастасия Абеляр).
2. Дмитрий Молчанов, 8 лет, Улан-Удэ (инструктор Вячеслав Белоусов).
3. Таисия Михайлова, 8 лет, Горно-Алтайск (инструктор Галина Ермолова)
Категория «С поддержкой», младшие
1. Светлана Стасенко, 7 лет, Москва (инструктор Егор Литвинов)
2. Андрей Каримов, 6 лет, Москва (инструктор Кристина Клочкова)
3. Михаил Фролов, 6 лет, Новокузнецк (инструктор Ольга Хидирова)
Категория «С поддержкой», старшие
1. Лев Воронцов, 12 лет, Пермь (инструктор Елена Шилоносова)
2. Маргарита Дюкарева, 14 лет, Одинцово (инструктор Маргарита Надыршина)
3. София Мазурова, 9 лет, Рязань (инструктор Евгений Горцовский)
Категория «Без поддержки», старшие
1. Данил Мустафин, 17 лет, Таштагол (инструктор Татьяна Бокова).
2. Алина Мартынова, 12 лет, Москва (инструктор Кристина Клочкова).
3. Илья Коротков, 13 лет, Серпухов (инструктор Татьяна Ротаенко).
Категория «Без поддержки», младшие
1. Арсений Денисов, 8 лет, Санкт-Петербург (инструктор Маргарита Надыршина).
2. Лия Бурмистрова, 8 лет, Москва (инструктор Ксения Птушкина).
3. Елизавета Карпушина, 6 лет, Челябинск (инструктор Владимир Мельнов).