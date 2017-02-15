В Тюмени состоялись всероссийские «Старты мечты»

14 февраля в Тюмени прошли III Всероссийские соревнования «Старты мечты», которые проводятся на грант президента РФ. Организатором выступает общественное движение Тюменской области «Подари ребёнку праздник», ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки», автономная некоммерческая организация «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева».В «Стартах мечты» соревновались участники программы «Лыжи мечты» от трёх с половиной лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения, и другими. Принципиальная особенность в том, что участники — люди с инвалидностью любой степени тяжести.В этом году география «Стартов мечты» увеличилась вдвое: из 15 регионов России приехали дети и подростки с тяжёлыми диагнозами, чья жизнь в другое время зачастую ограничена четырьмя стенами собственной квартиры. Участники из Пермского края, Красноярска, Миасса, Улан-Удэ, Горно-Алтайска, Новосибирска, подмосковных Ивантеевки и Одинцово, Нефтеюганска и других городов стали настоящими звёздами соревнований, ощутили, что значит успех и победа.1. Григорий Таянчин, 7 лет, Красноярск (инструктор Татьяна Ротаенко).2. Гордей Константинов, 6 лет, Миасс (инструктор Владимир Мельнов).3. Матвей Бабаев, 5 лет, Москва (инструктор Ольга Хидирова).1. Анна Толмачёв, 15 лет, Новосибирск (инструктор Анастасия Абеляр).2. Дмитрий Молчанов, 8 лет, Улан-Удэ (инструктор Вячеслав Белоусов).3. Таисия Михайлова, 8 лет, Горно-Алтайск (инструктор Галина Ермолова)1. Светлана Стасенко, 7 лет, Москва (инструктор Егор Литвинов)2. Андрей Каримов, 6 лет, Москва (инструктор Кристина Клочкова)3. Михаил Фролов, 6 лет, Новокузнецк (инструктор Ольга Хидирова)1. Лев Воронцов, 12 лет, Пермь (инструктор Елена Шилоносова)2. Маргарита Дюкарева, 14 лет, Одинцово (инструктор Маргарита Надыршина)3. София Мазурова, 9 лет, Рязань (инструктор Евгений Горцовский)1. Данил Мустафин, 17 лет, Таштагол (инструктор Татьяна Бокова).2. Алина Мартынова, 12 лет, Москва (инструктор Кристина Клочкова).3. Илья Коротков, 13 лет, Серпухов (инструктор Татьяна Ротаенко).1. Арсений Денисов, 8 лет, Санкт-Петербург (инструктор Маргарита Надыршина).2. Лия Бурмистрова, 8 лет, Москва (инструктор Ксения Птушкина).3. Елизавета Карпушина, 6 лет, Челябинск (инструктор Владимир Мельнов).