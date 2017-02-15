Акимова: на «стойке» начала задерживать ритм, а надо было работать быстро

Россиянка, допустившая пять промахов в индивидуальной гонке на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене, прокомментировала своё выступление.«Чувствовала себя неплохо, хорошо бежалось, но на стрельбе не справилась, начала зацеливаться. Не стоило придумывать. Не получилось со „стойкой“ сегодня. С подходом к стрельбе всё было в порядке, была комфортная скорость, но в стрельбе начала задерживать ритм, а стоило, наверное, стрелять в быстром режиме», — рассказала Акимова в эфире «Матч ТВ».