Слепцова: для меня это была просто адская гонка

Россиянкапризналась, что не удовлетворена своим выступлением в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Сегодня буквально всё не получилось. С первого круга было очень тяжело. Самочувствие было не самое хорошее. Наверное, это отразилось и на стрельбе. Может, повлияла тёплая погода, но для меня это была просто адская гонка», — рассказала Слепцова в эфире «Матч ТВ».Светлана допустила пять промахов и отстала от чешки Габриэлы Коукаловой на 7 минут 29 секунд.