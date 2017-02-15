Подчуфарова: никаких эмоций по поводу выступления не испытываю

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где она показала лучший результат из своей команды — 26-е место.«Сейчас только из гонки, сложно давать анализ. Нужно время, чтобы подумать, что я натворила. Провела ровную, посредственную гонку. Не очень отвратительную, но и не сказать, что хорошую. Проехала по своему среднему результату. Никаких эмоций по поводу выступления не испытываю. К сожалению, были промахи. Лёжа вся куча пошла наверх, может, связано с дыханием. А может из-за того, что поздняя группа и немножко пошло смещение по солнцу. А на последнем рубеже уже накопилась усталость. Чисто психологически не было боязни стрелять, готова была стрелять на ноль.На трассе была жара. Финишировала, как будто из шланга облили. Трасса была разбита, старалась выбирать более жёсткие участки. Трасса не ухудшалась от круга к кругу, была одинаково разбита везде. Вопрос по составу на эстафету — к тренеру. Я готова бежать, готовилась к этой гонке. Скажут бежать — побегу, нет — без вопросов. Какой бежать этап — мне всё равно. Это на усмотрение тренеров. Стоило ли поберечься для эстафеты? Вопрос оставлю без ответа. Мы на чемпионате мира, зачем беречься? Я готовилась к индивидуалке», — передаёт слова Подчуфаровой спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.