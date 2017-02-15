Ковпанец: Перкинс создаст дополнительную конкуренцию в сборной России

Главный тренер сборной России по велоспорту на трекепрокомментировал желание австралийского велогонщикавыступать за сборную России.«Перкинс хочет выступать за Россию, это его мечта, но для этого надо иметь паспорт гражданина России. Но мы поддерживаем это желание Перкинса.На сегодняшний день Шейн по своему уровню достоин быть в нашей сборной. К тому же он создаст дополнительную конкуренцию. А мы окажем ему всестороннюю поддержку. Сейчас Перкинс тренируется вместе со сборной России в Колумбии, где через два дня начнётся Кубок мира. Австралиец будет там выступать за одну японскую профессиональную континентальную команду. В ней же выступает наш Дмитрий Денисов», — приводит слова Ковпанца «Советский спорт».