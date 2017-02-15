Гусятников: Перкинс поможет росту молодых российских велосипедистов

Бывший президент Федерации велосипедного спорта Россиипрокомментировал информацию о возможной натурализации австралийского велогонщика«Главное, что у Перкинса есть желание, значит, ему нужно помочь. Тем более в наше трудное политическое время люди из Австралии хотят ехать в Россию и выступать за нашу страну. Шейн в силах показать хороший результат. Это усиление. У нас не хватает третьего в командном спринте. На сегодняшний день, Перкинс может помочь. С его появлением повысится конкуренция, что приведёт к росту молодых спортсменов», — приводит слова Гусятникова «Спорт-экспресс».