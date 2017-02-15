Коукалова: Дальмайер в превосходной форме, и её победить очень тяжело

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она завоевала серебряную медаль.
«Выбор стартовой группы принадлежит тренерам. Я верю им, потому что у них много опыта. Я поначалу этого не понимала, так как у нас есть хороший опыт старта в последней группе, но считаю, что решение было верное, так как я оказалась на подиуме. На последних двух кругах я почувствовала, что снег был более быстрым. Не знаю, имела ли за счёт этого преимущество Дальмайер. Она в превосходной форме, и её победить очень тяжело. Практически без шансов. Когда я промахнулась, мне было тяжело сконцентрироваться. Такое случается в начале длинной гонки. Но я рада, что справилась», — передаёт слова Коукаловой спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.