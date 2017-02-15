Россияне завоевали 9 медалей в третий день Юношеского олимпийского фестиваля

Российские спортсмены завоевали девять медалей в третий день Зимнего европейского юношеского олимпийского фестиваля в Эрзуруме. Золото в активе фигуристов Петра Гуменника и Алины Загитовой, биатлонистки Анны Григорьевой, а также Веры Рассказовой в шорт-треке. Серебряные награды у Анастасии Шевченко в биатлоне, Софьи Бойцовой и Константина Ивлиева в шорт-треке. Бронза у биатлониста Андрея Вьюхина и сноубордиста Даниила Донских.В неофициальном общекомандном зачёте сборная России лидирует, завоевав 9 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Франции (5, 4, 2), третье — Словении (3, 1, 2).