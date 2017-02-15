Дальмайер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, одержавшая победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, увеличила отрыв в общем зачёте Кубка мира от своей ближайшей преследовательницы — чешки Габриэлы Коукаловой, которая занимает второе место, — до 29 очков. На третьей строчке находится финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из россиянок — Татьяна Акимова — 10-я.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 843.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 814.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 728.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 675.
5. Доротея Вирер (Италия) — 542.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 474.
7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 463.
8. Жюстин Бреза (Франция) — 459.
9. Ева Пускарчикова (Чехия) — 455.
10. Татьяна Акимова (Россия) — 441…
35. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150…
38. Екатерина Глазырина (Россия) — 147…
54. Ирина Услугина (Россия) — 62.
55. Ирина Старых (Россия) — 60…
66. Светлана Слепцова (Россия) — 42…
68. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
72. Екатерина Шумилова (Россия) — 23…
77. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.