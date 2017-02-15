Ростовцев: российские биатлонистки не готовы к скоростям

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр, экс-тренер женской сборной России по биатлонупрокомментировал выступление россиянок в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене. Лучшей из российских биатлонисток стала Ольга Подчуфарова, показавшая 26-й результат.«У наших девушек сегодня не получилось ничего. Мы же понимаем, что основной козырь наших спортсменок – это стрельба. Только при идеальном выполнении этого компонента мы можем на что-то рассчитывать. Но сегодня россиянки развалились в стрельбе, да и ногами тоже уступили.Бросилось в глаза, как с последнего рубежа уходила Коукалова и как уходила Подчуфарова. Это две разные вещи. Там была агрессия, настрой, полёт, а у нас какая-то академическая растянутость. Девушки не готовы к скоростям и работе в таких непростых условиях. Сегодня было тепло, и трасса непростая. Мы не были готовы функционально и физически», — приводит слова Ростовцева «Спорт-экспресс».