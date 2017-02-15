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Гурьев: непонятно, что случилось со Старых в индивидуальной гонке

15 февраля 2017, среда. 20:36. Другие
Тренер по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал результаты индивидуальной гонки на чемпионате мира — 2017 по биатлону в Хохфильцене, где представительница тюменской школы Ирина Старых стала лишь 42-й.

«Пока непонятно, что именно случилось. Сегодня все россиянки, и Старых в том числе, проявить себя не сумели. Хотя Ирина настраивалась очень серьёзно. Ведь это её коронная дисциплина. Совсем недавно она выиграла индивидуальную гонку с нулём на чемпионате Европы. В Хохфильцене же явно что-то не получилось. Причём перед гонкой у Старых всё получалось, она стреляла ноль на тренировках. А в гонке случились сразу три промаха. Такое с Ириной бывает редко. Теперь будем ждать эстафету», — приводит слова Гурьева «Тюменская арена».
Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Ирина Старых Леонид Гурьев Чемпионат мира по биатлону 2017
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