Кравцов: у меня были основания говорить, что с мельдонием Елистратова подставили

Президент Союза конькобежцев Россиирассказал о последствиях скандала с мельдонием, из-за которого лидеры сборной России не смогли принять участие в решающих соревнованиях, а также отметил, что имел основание утверждать ранее, что мельдоний Семёну Елистратову могли подкинуть партнёры по команде.«История с мельдонием привела к достаточно серьёзным последствиям. Спортсмены получили психологическую травму. Наши лидеры не смогли принять участие в финальных соревнованиях в чемпионате мира в шорт-треке. В итоге международная антидопинговая организация призналась, что не совсем осмотрительно подошла к решению внести препарат в число запрещённых с 1 января 2016 года.Посыпались имена, начали обсуждать спортсменов. Это совпало со временем, когда наши спортсмены находились на международных соревнованиях. И то заявление было направлено на то, чтобы объяснить преждевременность осуждения российских спортсменов. К тому времени мы уже вели определённое расследование. И у меня были определённые основания говорить то, что я говорил. Был ли я не прав? Не стал бы обсуждать этот вопрос. Давайте оставим ситуацию как она есть. Я думаю, на этом можно остановиться», — приводит слова Кравцова «Спорт FM».