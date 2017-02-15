Нойнер: хладнокровие и невозмутимость Дальмайер впечатляют

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немкапрокомментировала результаты своей соотечественницына чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где Лаура повторила достижение самой Нойнер по количеству золотых медалей в рамках одного турнира.«То, что делает Лаура, — это просто великолепно. Её хладнокровие и невозмутимость впечатляют», — приводит слова Нойнер Sport1.Дальмайер одержала в Хохфильцене победы в смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке.