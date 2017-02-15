Команда Моисеевой вновь сравняла счёт в матче за Суперкубок России по кёрлингу

Команда(Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева) в четвёртой встрече Суперкубка-2017 в Новогорске победила команду(Маргарита Фомина, Александра Раева, Кира Езех, Алина Ковалёва) со счётом 6:5. Таким образом, счёт в противостоянии до четырёх побед стал равным — 2-2.Турнир в Новогорске является отборочным к чемпионату мира по кёрлингу. Путёвку на чемпионат мира в Пекине завоюет команда, одержавшая четыре победы. Мировое первенство пройдёт с 18 по 26 марта.