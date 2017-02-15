«Дина» разгромила «Сибиряк» в первом полуфинале Кубка России по мини-футболу

«Дина» нанесла разгромное поражение «Сибиряку» со счётом 7:1 в первом полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу, который состоялся в Москве.После первого тайма, в котором «Дина» забила лишь дважды, ничего не предвещало подобного счёта к финальной сирене, но после перерыва оборона гостей посыпалась, а нападение сумело организовать лишь одно взятие ворот хозяев. Вторая встреча состоится 28 февраля в Новосибирске.«Дина» (Москва) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 7:1 (2:0).Ниязов (13), Эскердинья (20, 34), Абрамов (27), Понкратов (33), Шамсутдинов (37 — a/г), Асадов (46) — Лео Сантана (39).