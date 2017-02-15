Мякяряйнен: после промаха два последних выстрела уже не имели значения

Финская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она допустила 4 промаха и заняла 15-е место.«На первой «стойке» было трудно, ноги были очень тяжёлыми. На второй «лёжке» не могу объяснить, что произошло. Самочувствие было хорошее, а условия достаточно лёгкие. На последней стрельбе я могла обеспечить себе хорошую позицию, но третьим выстрелом не закрыли мишень. Может быть, поторопилась. Я была полностью сконцентрирована на нём, а два следующих выстрела уже не имели значения», — приводит слова Мякяряйнен Yle.