Экхофф: из-за жары после индивидуальной гонки я была как варёный рак

Норвежская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где она заняла лишь 39-е место, допустив на четырёх огневых рубежах четыре промаха.«Сначала я чувствовала себя хорошо, а потом стало жарко. Было похоже на соревнования по летнему биатлону. В течение гонки я очень много пила. В конце мне пришлось ускориться из-за промахов, так что после финиша я вообще не могла ходить. Была как варёный рак», — приводит слова Экхофф VG.