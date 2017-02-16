МОК пригласил Россию на ОИ-2018, но не гарантирует ей участие в турнире

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пригласил Олимпийский комитет России на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане, но несмотря на это, участие в турнире российским спортсменам пока не гарантировано, сообщает Inside the Games.
Решение об участии или неучастии России на Олимпиаде в Пхенчхане будет принято МОК позже.
После первой части доклада Ричарда Макларена о допинге в России некоторых российских спортсменов не допустили к участию в ОИ-2016, а затем дисквалифицировали всю паралимпийскую сборную России. После второй части доклада от международных соревнований отстранили шесть лыжников, одну биатлонистку, а также ведут расследование касательно двух уже завершивших карьеру биатлонисток.