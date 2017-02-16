Семья Хэкетта сообщила о его исчезновении

Семья трёхкратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира 36-летнего австралийского пловцасообщила о его исчезновении. Накануне Хэкетт был арестован в пригороде Голд-Коста Саутпорте после сообщения его отца о «проблемах сына с психикой», а затем отпущен на свободу без предъявления обвинений.После этого инцидента Грант снял номер в гостинице, а также опубликовал в своём «Инстаграме» пост, в котором обвинил своего брата в избиении. 16 февраля связаться с Хэкеттом у семьи не получилось, сообщает Herald Sun.Старший брат спортсменапосле скандала говорил: «Это не Грант Хэкетт, а совершенно другой человек. Я, мама и папа не узнаём его. Надеюсь, с его психологической проблемой что-то можно сделать».