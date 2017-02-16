Сборная России по вольной борьбе проиграла азербайджанцам на КМ в Иране

В Керманшахе (Иран) стартовал Кубок мира по вольной борьбе. Сборная России в первом туре проиграла команде Азербайджана. Олимпийский чемпион Джамал Отарсултанов уступил Али Рахимзаде (6:6, по последнему действию), Владислав Валиев одолел олимпийского чемпиона Шарифа Шарифова (2:1). В составе сборной России победы также одержали Артём Гебеков (до 57 кг), Магомедхабиб Кадимагомедов (до 70 кг) и Расул Магомедов (до 97 кг).
Вольная борьба. Кубок мира. Керманшах. Группа А, первый круг
Россия — Азербайджан — 4:4 (технические баллы — 16:16, набранные баллы — 30:34)
До 57 кг. Артём Гебеков — Георгий Эдишерашвили — 5:2 (3:1).
До 61 кг. Джамал Отарсултанов — Али Рахимзаде — 6:6 (1:3).
До 65 кг. Алан Гогаев — Хаджи Алиев — 1:2 (1:3).
До 70 кг. Магомедхабиб Кадимагомедов — Давид Суйнучханов — 10:6 (3:1).
До 74 кг. Радик Валиев — Джабраил Гасанов — 2:6 (1:3).
До 86 кг. Владислав Валиев — Шариф Шарифов — 2:1 (3:1).
До 97 кг. Расул Магомедов — Нурмагомед Гаджиев — 2:1 (3:1).
До 125 кг. Владислав Байцаев — Джамалутдин Магомедов — 1:8 (1:3).
На групповом этапе россияне также сразятся с командами США и Грузии.