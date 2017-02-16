Союз биатлонистов Казахстана: права наших спортсменов на ЧМ были нарушены

Национальный олимпийский комитет Казахстана и Союз биатлонистов страны выступили с совместным заявлением по поводу ситуации с обысками и допросом представителей Казахстана на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. 8 февраля были проведены обыски в отеле команды Казахстана. Были найдены различные медицинские препараты в комнатах. Биатлонисты сборной сдали анализы крови и мочи, которые в итоги дали отрицательный результат. Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская позднее рассказала, что допрос спортсменов шёл до 5 утра в разных полицейских участках.
«С сожалением вынуждены констатировать, что установленные правила проведения антидопинговых мероприятий были проигнорированы, вследствие чего были нарушены права казахстанских спортсменов. Все члены национальной сборной по биатлону подверглись длительному, непрерывному допросу до 5:00 утра накануне соревнований, принудительному допинг-тестированию с нарушениями процедур, изъятию персональных средств коммуникации, телефонов, компьютеров, содержащих в том числе частную информацию, а также обыску и другим оперативно-розыскным мероприятиям во время тренировочного процесса.
Это чрезмерное давление и некоторые непрофессиональные действия процессуального характера со стороны органов австрийской полиции привели к усталости и сильнейшему стрессу спортсменов, что в значительной степени ограничило возможность выступления казахстанской команды в полную силу своих возможностей в смешанной эстафете на следующий день после длительных процедур допросов.
Мы призываем австрийские власти и Международный союз биатлонистов провести расследование данного инцидента, а также надеемся, что подобного отношения к казахстанским спортсменам удастся избежать в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза биатлонистов Казахстана.