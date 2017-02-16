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175 лет назад 2016
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ВФЛА: российские легкоатлеты должны вернуть 23 олимпийские медали

16 февраля 2017, четверг. 14:46. Другие
Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, что по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне 23 олимпийские медали российских легкоатлетов должны быть возвращены. Из них 11 подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.

Всего дисциплинарная комиссия МОК вынесла решения в отношении 19 российских легкоатлетов.

На данных момент медаль вернул только Антон Кокорин. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в эстафете 4х400 м, положительной оказалась допинг-проба Алексеева.

«ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру. ВФЛА напоминает спортсменам, уличённым в нарушении антидопинговых правил летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне и обязанным вернуть медали, о традиционном ритуале — олимпийской клятве спортсменов уважать и соблюдать правила МОК, которую они давали на открытии Олимпийских игр. Пренебрежение к правилам Олимпийской хартии и неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на процессе восстановления членства ВФЛА и возврате наших атлетов на международные старты», — говорится в заявлении.
Источник: Всероссийская федерация лёгкой атлетики Сообщить об ошибке
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Допинг ОИ-2012
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