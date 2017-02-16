ВФЛА: российские легкоатлеты должны вернуть 23 олимпийские медали

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, что по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне 23 олимпийские медали российских легкоатлетов должны быть возвращены. Из них 11 подлежат возврату в связи с аннулированием результатов эстафетных команд.Всего дисциплинарная комиссия МОК вынесла решения в отношении 19 российских легкоатлетов.На данных момент медаль вернул только. Кокорин вместе сзавоевал бронзу на Олимпиаде-2008 в эстафете 4х400 м, положительной оказалась допинг-проба Алексеева.«ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в МОК, последовать его примеру. ВФЛА напоминает спортсменам, уличённым в нарушении антидопинговых правил летних Олимпийских игр в Пекине и Лондоне и обязанным вернуть медали, о традиционном ритуале — олимпийской клятве спортсменов уважать и соблюдать правила МОК, которую они давали на открытии Олимпийских игр. Пренебрежение к правилам Олимпийской хартии и неисполнение решений МОК по возврату медалей негативно сказывается на процессе восстановления членства ВФЛА и возврате наших атлетов на международные старты», — говорится в заявлении.